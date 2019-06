The Outer Worlds est un jeu d'action-RPG en cours de développement par Obsidian Entertainment et édité par Private Division. Sa sortie est prévu le 25 octobre 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Selon Kotaku le jeu est développé par une équipe de 70-80 personnes sachant que le Studios compte plus de 200 personnes. Cela laisse 120 à 130 personnes chez Obsidian travaillant sur d'autres projets. https://twitter.com/klobrille/status/1141044768924983297