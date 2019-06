On en apprend aujourd'hui un peu plus sur la version Switch de The Witcher III - Wild Hunt grâce à cettede JVC :Ce n'est pas Panic Buttons qui se charge du portage (j'étais allé voir sur leur site après le ND, y'avait rien) maisCa veut donc dire que le gros projet de Panic Buttons n'est pas encore dévoilé!Concernant Saber Interactive c'est une boite américaine avec des antennes en Russie.Ils ont fait beaucoup de merdes (dont le remake de Shaq Fu de 201et des portages (Halo: The Master Chief Collection, Halo: Combat Evolved Anniversary).Rien de folichon globalement.Actuellement, c'est aussi eux qui planchent sur le Remastered de Ghostbusters et la version console de World War Z.Tout ce qu'ils ont faitJe me demande comment tout le jeu en GOTY va tenir sur une cartouche. Il faudra surement faire l deuil de toutes les langues additionnelles autres que l'anglais.