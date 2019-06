le gamepass ultimate est désormais disponible et contient le gamepass pc+ le gamepass xbox+ le livel'astuce consiste a convertir votre xbox live gold et/ou votre xbox game pass en gamepass ultimate,la conversion se fait de maniere additive c'est ca qui est OUF ,les mois de gamepass qui vous reste s'ajoute aux mois de live qui vous reste pour vous donner du gamepass ultimate (a noter que l'operation vous coutera 1€ et que cela ne peut s'additionner que jusqua un resultat max de 36 mois de gamepass ultimate)exemple si vous avez 3 mois de game pass et 2 mois de live, ca vous fera 5 mois de gamepass ultimate!ca se passe ici:https://www.microsoft.com/fr-fr/p/xbox-game-pass-ultimate/cfq7ttc0khs0?source=lp&wa=wsignin1.0&activetab=pivotverviewtabAH et meme si vous n'aviez que du gamepass ou du live vous pouvez le convertir en gamepass ultimateexemple si vous avez 1 ans de live ,ca vous fera 1 ans de gamepass ultimate