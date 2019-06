Le Valve Index débarque à mon domicile le 28 juin. Durant 1 ans et demie, je n'ai plus eu de casque VR PC, le PSVR a pris le relais, et mis à part les exclusivités Playstation, je me suis interdit de toucher aux jeux multi pour les faire dans de très bonnes conditions sur PC.Aujourd'hui, je vais faire le point sur les jeux que je compte toucher du doigt avec le Valve Index dès le 28 juin. Ça permettra à tous de se faire une idée des jeux intéressants à jouer dans le monde de la VR PC (certain sont aussi sur PSVR). Et pour ma part, ça me permet de graver dans le verre ma liste VR.Ma première expérience après réception du casque sera simplement, l'expérience développé par Valve pour se faire la main avec les index controller, qui je le rappelle, permettent de traquer les 10 doigts de nos mains, entre autres. Une expérience courte (45 minutes) qui n'est qu'un tuto finalement mais très bien mis en scène dans le monde de Portal, jugez par vous-même en vidéo :, jeu que je n'ai jamais touché, aura toute mon attention en VR, d'autant plus qu'il s'annonce très ergonomique avec les index controller, on aura les première vidéos de gameplay avec ces fameux controller sur ce jeu à l'E3 très certainement.Il s'agit en réalité de, je met qu'une courte vidéo parce que ce jeu est vraiment trop dense pour tout montrer.Le concept : Le même principe que counter Strike, avec une communauté qui rajoute du contenu, dont toutes les maps de Counter Strike, et des map un peu plus farfelus, voir de nouvelles maps avec des règles de battle Royale.En sommes, jeu à 10 euros sur Steam qui pour moi possède le meilleur rapport contenu / temps de jeu / prix. Un must have tout simplement pour peu qu'on aime le principe des counter strike (Terro vs CT, Death Match, prise d'otages etc.)Je met une petite mention, le Arma de la VR qui reste une référence en la matière. Ici aussi, le jeu possède une très forte durée de vie de part sa nature., je l'avais touché dans une version peu avancée, il me tarde de me reprendre pour un Ninja en slow motion, c'était du fun du début à la fin.que j'ai déjà fini avec mon Vive, mais qui mérite une seconde vie avec la reconnaissance totale des doigts (et un upgrade de définition et un champ de vision élargie).Dans un autre registre,m’intéresse, ça permet de varier les plaisirs.Un petit jeu défouloir qui a fait sensation et dont je n'ai pas encore eu l'occasion de toucher :Celui là, il fait partie de jeux que je me suis forcé à ne pas toucher sur PSVR,que je ne présente plus.qui reste un des meilleur jeu social gratuit. C'est un peu le Wii Sport ++ de la VR.J'aime bien leet en VR, ça rend les choses bien plus funy (quand on a pas spécialement l'envie d'organiser une soirée IRL).Un petit jeu très indé mais avec de belle sensations de grimpette,est typiquement le type de jeu que j'adore, simple graphiquement mais gameplay aux petits oignons.L’hérité desort courrant 2019, et il s'annonce juste énorme. Il s'agit de, une vidéo montre quelques possibilité de gameplay. On verra le jeu, le vrai tourner durant l'E3.Valve sortira un jeu en 2019 également. Il s'agit là d'un AAA. Bien qu'on ne sait pas de quelle licence ils 'agit, j'ose espérer qu'ils dévoileront le jeu à l'E3.Je compte me faire. Mais avant, je souhaite aussi refaire le premier dans de bonne conditions. Il fonctionne dors et déjà parfaitement sur le Valve Index.Trailer deavec le Valve index (à partir de 27 minutes) :que j'avais testé vite fait avec mon Vive, je n'avais pas pris le temps de le finir :s'annonce vraiment pas mal, il me fait penser un peu à God Of War.Un RPG VR Open World avec une DA plutôt colorée, il me fait bien envieIl s'agit deque je ne présente plus et que je n'ai encore jamais touché !, le dernier bijoux d'Insomniac Games tout simplement.Bien sûr,etfont partie de ma liste.J'oublie certainement un bon nombre de jeux qui valent le détour en VR, je pense à tout les jeux plus anciens que j'ai déjà poncés, et que je relancerait avec plaisir histoire de me les refaire en diagonale avec un casque de meilleur qualité.Et voilà un oublie que je me presse de rajouter ^^J'avais adoré la démo au tout début de la VR avec le Vive, il me tarde de le torcher.