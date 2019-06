Stream

Faites chauffer les moteurs!Pour fêter le début de l'E3, l'arrivée de ses 36 000 leaks de la part du cousin du tonton de l'ami qui bosse chez nintendo et la sortie prochaine du meilleur jeu de kart, un exemplaire de Crash Team Racing Nitro Fueled est à gagner!Pour cela, plusieurs manières de participer (ça se cumule) :-Un RT + Follow sur twitter ici :-Venir regarder mes lives (tous les jours à partir de 10h) : https://www.twitch.tv/micablo Ils ont subi pas mal de changements dernièrement : les mercredi et samedi, on fait tous les Mario les uns après les autres. Pour les autres jours, c'est vous qui choisissez en fin de semaine ce qu'on fait la semaine suivante!-Laisser un petit commentaire et un j'aime sur le présent article. Oui c'est tout simple!ça s'arrête le 15 comme ça si vous gagnez, vous aurez le temps d'annuler votre préco et aurez le luxe de recevoir le jeu day one chez vous!Bonne chance!