Je viens de finir la démo de Heavy Rain sur PC,alors pas de surprise niveau contenu, on retrouve en effet ce que proposait la démo de la version PS3 à l'époque ( et ça nous rajeunit pasPour la technique je vous laisse juger par vous même (paramètres max en 1080p avec une gtx 1070 ), mais je trouve que la rigidité des déplacements des personnages à méchamment vieillit, en revanche le reste ça passe bien à mes yeux.Je trouve que l'ambiance du soft est toujours énorme ( en même temps le petit David a quand même clairement repompé celle de Seven, y'a pire comme référence )Niveau jouabilité, là non plus aucun changement, avec des déplacements à la resident evil ( dus aux caméras fixes ) j'ai perdu l'habitude mais ça revient bien, pour le reste les QTE restent des QTE.Bref pas de surprises, mais ce qui semble être une bonne adaptation.Pour rappel en ce moment il est possible de pré-commander le jeu sur le store epic pour 9.99, au lieu de 19.99, je trouve qu'à ce prix là c'est honnête.