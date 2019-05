Les rumeurs sont confirmées assez rapidement ces derniers temps. Aujourd’hui, cela concerne les studios qui rejoignent le programme Xbox Game Pass PC. C’est Paradox Interactive qui dégaine le premier. Via un communiqué sur son site web, l’éditeur et développeur annonce son entrée dans le service de Microsoft à destination du PC.

posted the 05/31/2019 at 04:44 PM by chester