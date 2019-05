L'annonce de Square Enix vient de tomber sur Twitter :Marvel's Avengers sera révélé lors de leur live E3 !Rendez vous donc dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juin à 3H00 heure française.Avec ça et FF VII Remake, Square Enix as déjà pété l'E3 ou bien ???

posted the 05/29/2019 at 03:08 PM by nospeudo