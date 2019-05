[/url] [/url]

Après 23h59 ( ouais, on appelle ça la précision) je viens de terminer Rage 2 sur PC, et le moins qu'on puisse dire c'est que le jeu a, pour moi, vraiment su souffler le chaud et le froid.Alors, évidement, il y'a des risques de spoils quant aux lieux à visiter dans mes images d'illustration, pour le scénario, rien à craindre, y'en a pas !On va commencer parce qui fâche, histoire de finir sur une note positive !C'est sympa un monde ouvert, étendu, varié niveau décors, mais un monde rempli, un monde qui ne soit pas répétitifs dans ses actions, dans ses situations, quitte à être plus réduit c'est mieux....Toujours les mêmes événements, toujours au même endroit...Au début ça surprend, c'est sympa...la 14éme fois beaucoup moins, toujours les mêmes camps à détruire, les nids de mutants, systématiquement les mêmes tours de défenses idem pour les boss, qui sont juste un reskin du même gros monstre...La réalisation fait le job, sans plus, hormis quelques décors et les explosions (superbes), le jeu ne vous laissera pas un souvenir impérissable à ce niveau, d'autant que, et j'arrive au dernier point qui m'a déplu, c'est quoi cette direction artistique ????????J'en peux plus du rose, sans déconner, c'est pas un fps post apo c'est un bukkake entre les teletubies et mon petit poney !!!!!!Sur mad max (de chez avalanche lui aussi ) il y'avait un groupe de bandit portant des peintures roses, jaunes pétants ect, c'était sympa, ça détonnait des autres groupes.Là c'est quasiment partout, presque tout les ennemis humains,une grosse partie des décors sont roses les objets avec lesquels interagir sont roses, le putain de GPS sur la route est rose...à la base la couleur ne me dérange pas, mais je trouve que cela jure dans un jeu post apo, et plus encore dans un jeu qui se veut la suite de Rage...alors certes du temps a passé entre les deux titres, mais je ne pense pas qu'un jour quelqu'un se soit dit "bon on vit au milieu des mutants, des cramés, et si je décorais ma ville en rose" .Je force le trait bien sûr, mais entre ça, et les blagues pour ado("oh un collectible "chaussette pour soirée solo" huhuhu ", votre voiture qui vous sort "si tu dois me tripoter la mécanique, passe par le capot de devant" oÔ), et le doublage qui fait "nanard NRJ12" par moment, c'est assez dur pour moi de me plonger dans l'univers, en fait ça fait très "ado" de quinze ans comme humour...même le fait de luter contre un ennemie appelé "l’autorité" ça fait très ado rebelle.Et du coup j'ai du mal à me faire à l'idée que plus oui, oui, c'est la suite de Rage, ceci le premier teaser avait clairement annoncé la couleur( couleur, rose, huhu...oh ça va hein, il est 3h du matin )Bon, arrivé là vous vous dites que je dois être maso pour avoir fini le jeu malgré ce que j'en dit, mais non en fait, parce que ce jeu à énormément de bons points, et comme je suis un gars sympa, les voici !Les décors relativement variés, là ou mad max ( et Rage aussi) étaient vraiment redondants, y'a même un petit côté Horizon Zero Dawn par moment, ce qui n'est pas pour me déplaire !La conduite est vraiment top (au pad) j'ai adoré Mad Max et j'ai de suite retrouvé les sensations de ce derniers, surtout lors des attaques de convois (gros plus pour la musique, bien plus entraînante que dans max lors de ces combats !)La variété de véhicules présents deux roues, quatre roues, voir pas de roue (mais une âme) du tout, vous avez quand même une quantité raisonnable de jouets à votre disposition.Les gunfights, oh putain les gunfights sont vraiment bons, et là on se rappelle que ID Software est là, cette nervosité, l'impact des coups de feu et de certains pouvoirs, le son, tout est là pour vous faire prendre votre pied à dégommer des mutants, des bandits, ou des espèces de trucs bio mécaniques tout droit sortis de Quake(au passage Bethesda, je veux bien un quake solo après Doom Eternal, le 4 date un peu beaucoup là).Les personnages hérité du premier Rage, ça fait plaisir de revoir des têtes connues !Le mode photo, c'est con mais c'est un petit plus toujours agréable ( au passage un mode réalisateur à la Driver 1 sur un jeu comme ça, ce serait génial, non ? )jouabilité et fun bien présents, direction artistique aux fraises et monotonie peuvent résumer mon ressentit sur le jeu.Je pense que le fait d'avoir beaucoup aimé Mad Max et le premier Rage a beaucoup aidé le fait que, malgré pas mal de défaut à mes yeux, j'ai vraiment accroché au jeu.Ceci dit je me suis à plusieurs moment dit "en fait c'est un Mad Max 2 en vue FPS plutôt que Rage 2 "Au final je vous le conseille, mais à petit prix, d'autant que des DLC sont prévus,ce qui est un peu gerbant vue la fin de merde du jeu.Ceci dit Rage premier du nom avait lui aussi une fin de merde, et si c'était là un bel hommage fait à avalanche au premier opus