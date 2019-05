Trxns

Un simple petit article pour vous parler de, une chaine française traitant de l'univers Pokémon et cela de manière intéressante et qualitative ce qui est assez rare (du moins pour les chaines françaises). Leur dernière vidéo se consacre aux origines de Mew/Mewtwo :Je vous recommande particulièrement les vidéos de Goupelin et notamment celles sur les origines de(en 3 parties), deet de la famille d'. Le ton est certes un peu monotone mais le travail est d'excellente facture et la chaine mérite à être plus connue d’où cet article. Que vous soyez fan ou non de Pokémon, cette chaine vaut vraiment le coup d'oeil.