19 juillet 2019







"Une belle illustration de GI sur le jeu"





"Cliquez sur l'image"





"Quelques images pour illustrer tout ça"













"Quelques caractéristiques"







"On fini avec de la promotion à la japonaise que vous auriez pu raté"





"Sa boite"





Pour ceux qui n'était pas au courant, l'exclusivité Switch dedébarque ledans nos vertes contrées sera jouable jusqu'à 4 joueurs en local et en online. Dans ce action/RPG développé parpour le compte de Nintendo, à croire que Nintendo va les racheter comme la licence Projet Zéro, bah oui, vu le nombre de collaboration de ses dernières années. Bref, vous devrez créer une équipe de super héros ou de super vilains pour empêcher Thanos et son ordre noir de dévaster la galaxie.annonce qu'il en fera sa couverture de juin avec beaucoup d'informations sur le le gameplay et de détails du jeu, tout en nous donnant la venue de deux nouveaux personnages que sont:Quelques jours avant cette annonce, Nintendo déclarait l'ouverture du site dédié àqui regorge d'informations, d'images et vidéo. En voici le lien.Après tout ça, je poste un lien au cas où vous seriez tenté et que vous voudriez le pré-commander:Personnellement, il est déjà pré-commandé pour de futures soirées entre collègues, du moins si il pleut; bah oui, ça sera quand même l'été.Et vous,