Il faut dire qu'avec l'annonce de Sony, ayant décidé de bouder l'E3 2019, les fans du duo Ellie/Joel avait de quoi verser quelques torrents de larmes. Mais il se pourrait pourtant bien que The Last of Us Part II (que nous n'avons pas revu depuis l'E3 2018,) surprenne une nouvelle fois son monde, à la faveur d'une rumeur émanant, une fois n'est pas coutume, des forums de ResetERA.



C'est l'insider Aokiji qui a lâché la bombinette, le même Aokiji ayant annoncé l'arrivée du premier State of Play avant son officialisation par Sony. Mais comme vous le savez déjà, les pincettes sont comme toujours de rigueur :



Nous aurons droit à une mise à jour concernant The Last of Us Part II avant l'E3.



Si le père Aokiji dit vrai, nous devrions ainsi nous attendre à découvrir un nouveau trailer des aventures délicieusement post-apocalyptique d'Ellie et Joel dans le semaines à venir, puisque l'E3 2019 ouvrira ses portes dès le 11 juin prochain...