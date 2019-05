Salut les Kyo,Voila j'arrive assez tardivement avec mon avis sur DMC 5. Un jeux que j'attendais beaucoup mais qui finalement me laisse un sentiment assez moyen en bouche je vous explique tout de suite pourquoi ce qui m'a plus et ce qui ne va pas selon moi.Le jeux est magnifique, c'est simple les animations sont d'un autre monde, la modelisation des enemie et des protagonistes est elle aussi extraordinaire et surtout les personnages degages chacun un charisme fou. que ce soit les personnage principaux ou les assistants. ils ont tous quelque chose. Les environment bien que pas tres variés son pour la plupart tres bien fait.Franchement je suis peut etre kitch mais j'aime bien quand capcom nous sort ses musique a la con de rock pop facon japonais qui reste dans la tete. avec des melodies presque absurde ca marche pas sur tout le monde mais moi j'adore. le theme de DMC5 je trouve qu'il me sauce a mort et me donne envi de faire du SSS ( Savaaaaage ) Chaque perso a son propre theme, j'aime beaucoup celui de V qui fait tres emo forcement mais je trouve qu'il colle parfaitement au personnage y a que celui de Dante finalement qui ne m'aura pas accroché , je m'en rappel meme pas c'est dire ^^Faut savoir que DMC ce n'est pas du tout une serie ou le senario prime. avec ou sans scenario finalement si Dante est cool et que les boss sont cool ben le scenario servira de pretexte pour defoncer du demon. Mais avec ce DMC5 ils ont reussi l'exploit de donner de l'importance au Heros d'approfondir le background de chacun des heros sans rajouté des element inutile au coeur de Devil may cry. Pas de nouveau mechant inutile qui sert de pretexte la c'est une guerre incestine qui sert de propos pour approndir chacun des perso principale de la serie et ca c'est cool. On en apprend meme plus sur des elements des autres Devil may cry. franchement ils pouvaient pas faire mieux...Qu'on se le dise le scenario c'est pas non plus un film de Nolan mais on a un truc consistant pour la serie pour une fois. On aurait pu penser qu'apres l'episode occidentale le scenario allait etre mis en retrait mais ils ont fait un effort et les fans de la serie devrait vraiment trouvé leur compte je pense.Alors la j'ai envi de dire PARFAIT mais c'est justement la que tout se gate avec DMC 5. Le gameplay est top chaque personnage a une panoplie de coup et d'accessoire assez enorme. expeté V qui tourne vite en rond les 2 autres Nero et Dante sont Gargentuesque en terme de contenu. Et c'est un peut tout le probleme du jeux.J'en fait un paragraphe au cas ou els gens veulent pas lire le reste, je vous connais Gamekyo ^^ droit au but !C'est pas que le gameplay est mauvais c'est juste qu'on part la ou on a laissé DMC 4 et on rajoute des couche supplementaire. ce qui fait que la structure du jeux ne nous laisse jamais le temps de se familiarisé avec une mechanique de gameplay. et on se retrouve submergé par les Mechaniques de combat meme apres le generique on recoit encore de nouvelle competence qui boulverse completement la facon dont on joue au jeux. Mais on a jamais l'opportunité de vraiment se les approprié.Imaginé un mode Scenario de monster hunter 20 missions. Etun personnage avec 14 armes different et un gameplay different pour chaque arme... c'est exactement ce que propose DMC 5La j'ai pas compris, on est en 2019. Pourquoi proposé un format aussi daté ? une strcuture qui ne fonctionne visiblement pas avec l'evolution de la license. Le jeux est rempli de chargement interminable ( sur console ).Les niveau ne sont pas organique pour un sous, on ne peut jamais retourné en arriere on a l'impression d'etre bloqué dans un level design old school et pas du tout fonctionnel avec les outils qu'on donne au joueur.arene, arene, arene, arene, arene, boss. C'est vraiment dommage. je ne suis pass fan des Monde ouvert mais quand meme quoi Dark souls et Sekiro propose quelque chose de bien plus vivant engageant pour le joueur la formule de DMC 1 ne fonctionne plus. surtout avec des chargement aussi long.Le jeux est d'une facilité a coupé le souffle. Je vous assure ! En normal ou en difficile, le challenge n'est juste pas present du tout. le jeux te donne constement des espece de continu qui a l'epoque etait super rare la tu te retrouve avec 17 continu. Qui supprime complement tout challenge, c'est dommage. suffit de se connecté chaque jour tu en recois minimum un gratuit.- Le changement de personnage, est pas tres bien realisé. et nous coupe souvent dans notre élant. on aurait prefere des campagne peut etre plus courte mais séparé. encore une fois si on avait eux droit a une map complete facon From software ca aurait ete plus sympa de decouvrir l'univers des chasseur de démon.