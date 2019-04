Mon Bordel Perso

***** SPOIL *****



Bonjour à tous ! J'ai vu hier Avengers End Game, et même si le film a des défauts, j'ai vraiment kiffé le voir, et j'ai le sentiment d'avoir été récompensé de ma fidélité du MCU pendant 10 ans.



J'estime que ceux qui lisent ce qui va suivre en vue le film, les autres arretes vous maintenant.



Maintenant que j'ai digéré le film, je me pose des questions sur certains aspects du scénario. Je rentre pas dans les détails du scénario temporelle qui risque d'être un casse tête pour certains, mais je bloque sur la machine à remonter le temps.



Banner dit durant le film que la machine quantic permet de changer l’état « temporel » des choses. Comme on peut le voir avec Scott qui devient ado, puis vieux et enfin bébé.



En repesant à ca, j'ai eu un déclic : Donc, si Burton avait ramener le cadavre de Natasha avec, on pourrait en quelques sortes, la ressusciter avec la machine, non ? de meme pour Tony ?



Bon aprés pour Natasha c'est possible que le corps disparraise suite au sacrifice, mais Tony ?



Voila, j'ai ca en tête depuis ce matin et je devais vous le partager ca. Pour moi, cette aspect est comme les dragons de Namek que le Trunks du futur n'utilise pas pour réssusiter la team Z.



Vous en pensez quoi vous de cette théorie ?