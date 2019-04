Le titre définitif de Yokai watch 4 à été annoncé le mois dernier sera. Le site officiel ayant été mis à jour parnous offres de nouvelles informations dont le quatrième monde que nous pourrons visiter.Il s'agit du, le monde où vivent les yokai. Cette ville que les héros devront explorer est apparut dans le films Forever Friends (trailer ici Il a également été confirmé que six personnages seront jouables, chacun pouvant utiliser une yokai watch et se battre aux cotés de leurs yokai.(de gauche à droite). Chaque personnage aura ses propres capacités spécialesUn nouveau système pour se lier d'amitié avec les yokai à été mis en place et il sera appelé(Soulmatching). Chaque yokai avec qui il sera possible de se lier d'amié sera présenté par Konsaru, un mystérieux Yokai. Pour se lier d'amitié certaines conditions devront être remplies.De nouveaux yokai ont également été présenté:: Apparaît dans le monde Keita et Fumika (Nathan et Katie).Un yokai qui possède les gens et les poussent à s'excuser sans arrêt, même quand ils n'ont rien fait de mal(Forme Lightside) et(Forme shadowside): Apparaît dans le monde Natsume Amano. Très malicieux et pleins de curiosité, il toujours quelqu'un avec qui jouer.(forme lightside) et(forme shadowside): Apparaît dans le monde de Natsume Amano. Il conserve généralement son énergie mais déchaine ses pouvoirs électrique quand il est en colère.: Apparaît dans le monde de Shin shimomachi. Un yokai sans grande particularité qui annonce simplement de bons présages quand on frappe le pot sur sa tête.Pour terminer, Level-5 présente des jouets compatible avec yokai watch 4. Un(à gauche) et un(à droite).Le standar Ark permet d'obtenir une clé spécial à utiliser dans le jeu (un objet sera débloqué au hasard, et sa rareté sera différente).Avec un Special Color Ark, on obtiendra des objets spéciaux divers et variés. Un Miracle Ark permettra de débloquer quelque chose de miraculeux, tandis qu'un Yo-seiken / Ultimare Rare Ark permettra de combattre un Kenbumajin. Enfin, les Jibanyans & Nekomata Crystal Arks (inclus avec les premiers exemplaires de l'édition physique) permettra d'obtenir l'arme Triple Nyanckle des Jibanyans.Quelques images in-game:Le jeu sera disponible au Japon le, pour le moment aucune date pour nous.