Le 27 avril est la date de publication des numéros doubles 22 et 23 de l'hebdomadaire. L'aperçu se composera de quatre tableaux: un en couleur et trois en noir et blanc. Nous rappelons que Masashi Kishimoto est le créateur de l'histoire, alors que les dessins seront réalisés par Akira Okubo, l'un de ses assistants, lors de la sérialisation du long métrage de Naruto et Boruto: Naruto the Movie.A noter que la manga débutera leet cette série sera la première nouvelle série de Shonen Jump à l'époque de Reiwa.Samurai 8 Hachimaruden conte l'histoire d'un jeune homme doté d'une prothèse robotique qui va faire la rencontre d'un vieux samouraï. Les deux compères vont vivre des aventures dans un Japon traditionnel au décor de science-fiction. Loin d'un décor à la Psycho Pass tout de même, l'auteur va toutefois s'inspirer du Japon moderne et le mélanger au Japon traditionnel qu'il affectionne tant et qu'il a formidablement utilisé et dépeint avec son manga précédent, Naruto.