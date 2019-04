Actu

Alors que Microsoft vient tout juste d’annoncer Forza Street sur PC et Smartphones, une itération de la franchise développée par Electric Square, il semblerait que Turn10 ne compte pas rester silencieux bien longtemps sur son propre projet.



Ce n’est un secret pour personne, si la série Forza Motorsport fera l’impasse sur l’année 2019, le studio Turn 10 est au travaille sur son prochain jeu qu’on imagine sans peine être Forza Mortorsport 8.



C’est lors de l’émission Forza Monthly d’avril que le Community Manager du studio, Brian Ekberg, a donné rendez vous pour la prochaine émission qui se déroulera le 7 mai prochain, en nous assurant que ce sera un moment que les fans de la franchise ne voudront pas manquer. En effet, il rappel que Dan Greenawalt avait, le mois dernier, déjà évoqué le « prochain projet Motorsport », et que les premières informations sur ce sujet seront révélés lors du Forza Monthly du mois de mai.



Pour ceux qui voudraient constater la nouvelle par eux même, vous pouvez regarder la vidéo ci dessous à partir de 1:25:20.



Auront nous droit à une présentation du jeu en bonne est due forme? Cela parait peu probable mais on peut au moins s’attendre à du teasing concernant les nouveautés qu’apportera ce nouvel épisode, voir des informations sur la feuille de route du projet, le studio semblant bien décidé à faire participer activement sa communauté dans la conception de son prochain bébé.