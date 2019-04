Bonjour à tous,Soyez patient c'est pas encore le pêle-mêleJ'ai déjà eu des conversations ici parlant de mangas. J'en ai regardé pas mal et de plus en plus... bah j'ai dû mal avec le "shonen". Le délire de l'amitié mon cul sur la commode ça commence à me gonfler. Le seinens m'attirent plus même si je regarde encore quelques shonen que j'avais commencés (OPM, Mob Psycho, DBS, SNK).J'ai quelques mangas à regarder que je vais vous lister dont j'ai besoin d'avis histoire ne pas perdre de temps :Ceux que je compte regarder certainement sontetMerci à tous