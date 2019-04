Quelque part au fond de la vaste mémoire d’un serveur de données, un écosystème est apparu. Des décennies de code et d'algorithmes perdus se sont accumulés dans les tourbillons et les flux d'Internet. Une petite bulle de vie s'est épanouie. Paper Beast est né.



Il y a quelques années, je jouais avec la physique dans Unity Engine avec plusieurs nouveaux éléments de jeu sympas en tête. Des notions de Big Data nageaient dans ma tête. Comme vous le savez, j'ai toujours aimé explorer de nouveaux concepts et de nouveaux territoires créatifs. C'était ma motivation lorsque j'ai créé Another World ( Out of this World ) en 1991 sur Amiga.



Pour être indépendant et libre de partager ma passion pour l'exploration de nouvelles expériences et technologies, j'ai créé mon nouveau studio: Pixel Reef. Le studio est comme notre atoll, notre lieu de prédilection - un espace d’exploration créative.



Expérimentation et découverte



Avec Paper Beast , nous voulions créer un écosystème complet avec une faune unique. Nous voulions reproduire l’excitation que vous pourriez ressentir en tant qu’explorateur découvrant une terre vierge, un endroit où aucun être humain n’a été auparavant. Lorsque vous observez des animaux dans la nature, vous ressentez quelque chose de spécial à propos de la façon dont ils bougent et réagissent. Ils présentent un sens intense de la vitalité qui rend l'exploration d'autant plus enrichissante. Vous interagirez avec les créatures et commencerez à former des liens délicats avec elles.



Alors, comment avons-nous intégré cela à Paper Beast ?



Chaque partie de jeu est construite sur une simulation couvrant tous les détails imaginables, de la simulation de terrain à la locomotion animale. Vous pouvez précisément interagir avec l'environnement en tant qu'univers immersif et ludique. Les créatures adapteront leur comportement à la manière dont vous, en tant que joueur, interagissez avec le monde. Paper Beast n'est pas un jeu de dieu, mais nous y avons mis des ingrédients clés.



Vivre une aventure



Plus que tout, Paper Beast est un voyage virtuel menant des animaux étranges à travers un univers coloré qui jaillit des restes d’Internet.



Nous allons vous raconter une histoire, mais la narration est non dite. À travers les événements du monde, leur rythme, l'histoire se déroule. Comme dans Un autre monde , il n’ya ni texte ni dialogue. Il n'y a que l'environnement et vous vous sentirez immédiatement connecté à cet environnement. Notre système de physique enrichit l'expérience par de simples interactions et manipulations de l'environnement.



Nous voulions aussi que l’environnement soit significatif et touchant. Les créatures que vous rencontrerez, toutes en papier, constituent le pont symbolique entre le monde des hommes et le monde des technologies de l'information.



A Passion for Technologies



L'immersion 3D m'a toujours passionné: vous pouvez ressentir l'environnement qui vous entoure dans son intégralité. Avec la réalité virtuelle, vos gestes sont spatialisés pour vous permettre de tomber dans un monde vivant totalement interactif et simulé.



L'une des leçons de réalité virtuelle que j'ai apprises au cours du développement est à quel point le son est essentiel pour l'immersion. Dans les films, on dit que le son représente 50% d'une image. Tout devient tellement plus tangible avec des sons authentiques. C'est encore plus vrai dans la réalité virtuelle. Le son représente 50% de l'espace! Chez Pixel Reef, trois personnes travaillent à plein temps pour offrir une expérience binaurale exceptionnelle.



Nous travaillons sans relâche sur Paper Beast depuis trois ans et nous pensons que vous y trouverez notre ADN unique. Nous sommes impatients de partager le monde de Paper Beast avec vous et avons hâte de connaître votre propre expérience dans le monde virtuel.

