Vous vous rappelez surement du gars qui a annoncé l'absence de Sony à l'E3 2019? Il avait annoncé ça la veille sur reddit et on connaît aujourd'hui tous la réponse. Personne ne le prenait au sérieux (moi le premier).Le jour suivant il avait ajouter quelques éléments :"La plupart sur les deux plateformes mais évidemment prévue aussi pour la PS5. La majeur partie des développeurs disposent de dev kits PS5 et de ce que j'ai entendu, EA teste Anthem dessus." "Edit : Anthem est un bazar sur cette gen de consoles, va être reporté de nouveau"Et effectivement, Anthem est un gros bordel que EA a refusé de reporter. D'ailleurs excellent article sur Kotaku cette semaine.[url=http://kotaku.com/how-biowares-anthem-went-wrong-1833731964]Autre sujet abordé :Confirme Ape Escape 4 stp"Confirmé."Question : Confirm Ape Escape 4 pleaseRéponse : ConfirmedHier sur gamekyo : http://www.gamekyo.com/blog_article432558.htmlApe Escape : un début d'espoir pour un retour ?Par exemple, il ne confirme pas le retour prochain d'un Bloodborne 2."J'adorerais mais ça va pas arriver dans un avenir proche""As much as I would love to, not happening anytime soon jimDonc, on peut ptet regarder ses autres remarques?https://www.reddit.com/r/PS4/comments/9x2r4f/sony_is_not_going_to_appear_in_e3_next_year/?utm_source=share&utm_medium=ios_app"Retour du PS Excperience. La plupart des dev ont des dev kit de PS5 (c'est un monstre). Sony bosse dur sur la PS5 et une des raisons de leur absence à l'E3, c'est qu'ils ont rien d'autre à montrer. (Ils veulent montrer de nouveaux trucs au PSX)PS experience returning, Most devs already have dev kits for ps5 ( Spoiler: It’s a monster), Sony prepping hard for ps5 and one of the reason for no e3 next year because they blew all their load this year and got nothing new to show next year (They want to show new stuff at psx)Petite conf mi 2019, grande au PSX. Les plans peuvent changer.Small reveal mid 2019, Big one at psx, Plans might change thoughSeule chose que je peux dire pour l'instant niveau specs : RYZEN 8 CORE, 500 dollars.Only thing i can tell right now for specs is Ryzen 8 core, Price is 500$PSVR2PS VR 2 on the other hand will have no breaker box this time around it’ll be inside the consoleNo Breaker BoxHas a Camera (DS5 is going to have that too)New Ps move controllersThey are also testing some gloves to go with the vr