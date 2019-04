Samurai Showdown dévoile la totalité des 16 personnages du lancement, dont 13 veterans eet 3 nouveaux, en plus de Darli Dagger recemment dévoilé, elle sera rejoins par deux autres nouvaux Wu-Ruixiang et Yashamaru Kurama, date de sortie fixé au 27 Juin prochain:Nouveau trailer:

Who likes this ?

posted the 04/05/2019 at 02:56 AM by foxstep