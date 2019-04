Square Enix a annoncé un film d'animation basé sur Dragon Quest V.



Baptisée Dragon Quest : Your Story, cette adaptation en images de synthèse sera réalisée par Takashi Yamazaki, le réalisateur des films nippons Destiny : The Tale of Kamakura et Always : Sunset on Third Street.



La sortie du film est est prévue le 2 août prochain au Japon.



Annoncé en Février par Square-Enix, voici le premier trailer du film Dragon quest V, appelé Dragon Quest : Your storyC'est bien réalisé en tout cas, curieux de voir le truc complet! Clairement mon DQ préféré