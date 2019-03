Yo les gens,voici mon premier guide vidéo sur Devil May Cry 5, je sais pas du tout si je vais en faire d'autres, je verrais si la vidéo a du succès ou pas (si la vidéo est réellement utile donc).La vidéo concerne surtout les personnes pas très douées avec le système de contre de la série qui demande un certain timing faut l'admettre, ou tout simplement pour les personnes qui ont du mal avec les beat em all.Ici il n'y a pas de combo aérien avec 50 switch d'armes et autres folies. Je me concentre uniquement sur la méthode la plus simple pour vaincre les death scissors et accessible a tout le monde sans entrainement quasiment.Bon visionnage en espérant que ça aidera la communauté.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=zCMp4HtvbTk