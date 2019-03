Bien le bonsoir à vousPetit contenu HS donc, j'ai eu l'occaz d'un peu visiteret si je sais que la ville n'a pas toujours une super réputation... Y'a vraiment de supers coins qui valent le coup d’œil et j'ai passé un super moment là bas!C'est loin d'être une vidéo exhaustive, mais simplement d'un petit parcourt "Terrasse du port" -> Cathédrale La major -> Vieux port.Je pars au Japon d’ici peu pendant 15 jours, et je vais vous proposer quelques vidéos de ce genre ^^Ils sont ou les Marseillais du site?

posted the 03/27/2019 at 10:12 PM by yurienu