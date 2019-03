Bienvenue dans l'article relaxe de l'année.



J'aimerais aujourd'hui vous partager les magnifiques thèmes des statues du temps de la célèbre série Devil May Cry.



A l'instar des Save Room de Resident Evil, les statues du temps vous protègent des démons et vous téléportent dans un lieu sûr où le temps et l'espace ne s'écoule plus avec une douce mélodie mélancolique derrière.



Personnellement j'ai toujours préféré celle du premier volet, très mystique et nostalgique pour moi mais j'aime beaucoup les autres également, surtout celle du 2 qui renforce le côté légendaire de Dante dans ce volet (elle apparait ingénieusement dans les crédits), toutes les autres sont aussi excellentes.



Bref, à écouter absolument et n'hésitez pas a dire votre thème préféré dans les commentaires.