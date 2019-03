Je ne sais pas si vous connaissez la série de Figurine Bishoujo qui existe depuis un bout de temps, c'est une série de Figurine qui chara designé par Shinya Yamashita qui réinterprete de nombreux personnages feminins de façon cute et sexy.Les plus connues sont celles basé sur des persos de comics(et elles déchirent), et d'autres titre comme Starwars Univers étendu(Mara Jade) ont déjà eu leur figurines, mais ici, je ne vais pas vous parler de ces figurines.Non, je vais vous parler d'une nouvelle série qui va avoir le droit à ces Bishoujo figure, et cette série c'estoù les version Equestria Girls de Pinkie Pie, Fluttershy et Twilight Sparkle vont avoir le droit à leur figurine.et les figurines pour Pinkie et TwilightFranchement, leur design déchire (et le résultat en figurine tout autant, j'ai déjà réservé ma Pinkie Pie).