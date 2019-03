Star Citizen

C'est un secret de polichinelle, la prochaine version de l'Alpha de Star Citizen est attendue de pied ferme.D'ores et déjà accessible aux Evocatis (les premiers contributeurs et/ou les plus dépensiers), la 3.5 promet du très lourd, avec :- ses nouveaux endroits à visiter (la nouvelle planète respirable ArcCorp et ses deux lunes Lyria & Wala),- une refonte du modèle de vol,- la possibilité de personnaliser son avatar en profondeur (et de jouer un homme comme une femme),- les variantes du Reliant Kore- ou encore de multiples améliorations techniques qui devraient une fois encore rendre le plaisir de jouer plus intense !Pour les plus impatients, de nombreuxpeuvent être trouvés sur la toile mais il s'agit surtout de vidéos de bugs et autres soucis rencontrés par les Evocatis qui restent avant tout, quand même, des testeurs.Aujourd'hui, vient d'être annoncée l'arrivée d'un nouveau vaisseau de Drake Interplanetary, le constructeur privilégié des pirates et autres malfrats de l'espace. Nommé, ce nouveau vaisseau asymétrique est proposé seul en(donc il faut l'acheter avec du "vrai" argent) mais également au sein de packs plus fournis qui vous permettront de faire la collection d'autres vaisseaux Drake et d'avoir unCar oui, c'est la nouvelle idée de Cloud Imperium Games : vous pourrez désormais acheter(en respectant on s'en doute bien quelques conditions histoire d'éviter le n'importe quoi). Pour l'instant proposée dans les packs "Corsair" qui seront ouverts à tous à partir du 22 mars 2019 pour une durée d'un mois, cette option sera peut-être, plus tard, disponible unitairement à un prix qui reste à déterminer. CIG a publié un article pour donner plus de précisions sur cette nouvelle possibilité : https://support.robertsspaceindustries.com/hc/en-us/articles/360019839074 En attendant, si le Corsair vous intéresse, 3 packs sont disponibles :- le Corsair LTI à- le "Scourge Pack" àavec un Corsair (à votre nom), une Vulture, un Cutlass Black, une Dragonfly Black et un Buccaneer.- le "Drake Pack" pour la bagatelle de! Parce que quand on aime, on ne compte pas et parce que pourquoi pas, après tout, si vous avez les sous ! Bon pour ce prix là, vous avez le droit aux 3 variantes du Cutlass (bleue, rouge et noire) et aux vaisseaux suivants : Buccaneer, Vulture, Dragonfly, Caterpillar, Kraken. Et évidemment à un Corsair (avec votre nom).