Les anciennes rivalités sont ravivées, les alliances sont mises à l'épreuve et les vieilles blessures sont rouvertes, et chacun devra se frayer un chemin à travers les changements inévitables que le progrès et le temps ont apportés. Avec Ian McShane, Timothy Olyphant et Molly Parker. Deadwood: le film le 31 mai sur HBO..

Enfin !!!Après 13 ans l’arrêt brutal de la série, le (télé)film tant attendu (au départ le projet était de faire 2 téléfilms de 2 heures pour conclure la saga...) arrive enfin ! J’espère qu'un éditeur le sortira en Blu Ray en France et qu'il sera rapidement dispo en VOD quelque part.Pour ceux qui connaissent pas, cette série fait vraiment parti de mon top 5. Ne vous attendez pas à une série "western" classique ou d'action, même si il y en a un peu, il s'agit plus de montrer l'arrivé du progrès et des lois (et du libéralisme), suivre l'évolution de l'anarchie du début du camp jusqu’à ce qu'elle devienne une ville administrée avec de la corruption.L'histoire de l’Amérique en fait, de la conquête de l'ouest avec la fin des légendes de l'ouest (sans rien spoiler il y a des personnages ayant réellement existés).Avec du recul la série à beaucoup de points communs avec les jeux Red Dead Redemption.Bref, matez la, il y a que 3 saisons de 12 épisodes, je crois que la série n'est plus dispo sur Netflix, mais l'intégrale en DVD ou même en Blu Ray (import avec VF et Vostfr) se trouve pour pas bien cherLa bande annonce de la série :