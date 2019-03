Pécéairedaigle

Halo MCC PC ne prend pas en charge le crossplay Xbox/PC et la fonctionnalité Xbox Play Anywhere pour le moment, a annoncé Microsoft.C'est ce que Microsoft a déclaré lors du livestream du tournoi SXSW Halo ce week-end. Bien que la version PC de la collection Halo prenne en charge le crossplay entre Steam et le Windows Store, l'éditeur n'a pas encore décidé si le jeu prendrait en charge le crossplay Xbox/PC à l'avenir. En outre, l'équipe n'a pas encore décidé si la Xbox Play Anywhere de Microsoft serait prise en charge, bien qu'elle étudie les options pour les propriétaires Xbox One de la collection Halo MCC.Mais néanmois, 343 Industries n'a pas exclu le crossplay Xbox/PC.Au cours du livestream, Microsoft a également révélé que le test PC de Halo Reach, qui aura lieu sur Steam, est prêt à être commercialisé, mais qu'ils attendent actuellement un grand nombre d'inscriptions pour pouvoir lancer le test.