mouais très moyen pour être gentil.



Assez déçu en fait, une histoire fade, pas de super méchant, un twist mal amené et sans saveur, une héroine qui ne permet pas d'avoir d'empathie auquel on rajoutera une touche girlpower bof (pas lourdingue mais clairement inutile surtout que dans la salle c'était une majorité de mecs).



Le chat sauve le film en terme d'humour parce que la plupart des blagues tombent à plat (caractérisé un silence plat dans la salle par le public)



Les fx sont bons mais rien ne fait décrocher la machoire, pas de scène mémorable non plus hormis le vraiment sympathique clin d'oeil à Stan.



a voir en streaming voir oubliable, je pense pas qu'il y aura pas beaucoup de monde qui vont conseiller d'y aller.



Le problème c'est l'univers Marvel, on se sent obliger d'y aller pour ne pas manque un épisode.