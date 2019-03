Je suis tombé sur la précommande de Devil May Cry V sur le site carrefour.fr et étrangement le site montre le cover de l'édition Deluxe a 40 €! (70 € sur amazon)Ce n'est pas tout en réservant le jeu carrefour nous offre un bon de réduction de 5 € ( valable sur le jeu? ).Dans le doute, j'ai réservé mon exemplaire, je vous tiendrais informé de l'édition que j'aurais le jour J et du bon de 5 € (si il est valable sur le jeu pour l'avoir a 35 €).Voilà fin du mode crevard