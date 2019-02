...uniquement sur PUBG Mobile grâce a la nouvelle Maj et ce n'est pas que pour des skin de Leon et Claire mais carrément tout un nouveau mode de jeu intitulé : "Survive Till Dawn".Un nouveau mode de jeu qui propose un challenge de trois jours et deux nuits dans un round de 30 minutes qui comprend 60 joueurs dans la structure habituelle de PUBG Mobile. Les joueurs vont alors rencontrer de multiples types de zombies issus de la franchise de Resident Evil sans oublier les Lickers et G-William, ou encore et surtout le Tyran, en plus des nouveaux zombies créés par l'équipe de PUBG Mobile.Le cultissime commissariat de Resident Evil 2 pourra également spawn de façon aléatoire sur la map et inutile de dire que c'est la-bas que se trouveront les meilleurs loot, du moins si vous avez la chance de le trouver.Selon les retours des joueurs, le mode serait excellent et très difficile (les créatures peuvent tuer votre personnage en quelques coups, quant a Mr.X il peut carrément courir pour vous rattraper et vous mettre la misère).Un mode de jeu qui ressemble grandement au multijoueur de Resident Evil Operation Raccoon City donc.Voici le trailer officiel du mode "Survive Till Dawn" (quel dommage que ce soit uniquement sur mobile, j'aurais bien testé un battle royale pour la première fois dans ces conditions).