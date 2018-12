Si vous avez lu notre dernière mise à jour, nous avons promis d'avoir plus d'informations concernant la sortie de la console de Deadfire. Comme nous l'avons dit, nos partenaires chez Grip Digital ont travaillé dur et Deadfire sortira sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch en 2019 ! Nous sommes heureux d'annoncer également que l'édition console sera livrée avec toutes les extensions, mises à jour et DLC gratuits inclus au lancement ! Nous n'avons pas encore de date exacte pour vous, mais dès que nous en aurons une, nous vous en informerons !