Loki est le dieu de la discorde dans la mythologie nordique. Il est le fils du géant Farbauti et de Laufey. Loki est le père de plusieurs monstres ; le serpent Jörmungand, le loup Fenrir, et la déesse du monde des morts Hel. Il est également le parent du cheval d'Odin à huit jambes Sleipnir. Malgré ses origines, il est accueilli dans le panthéon divin des Ases par Odin.



Loki est capable de métamorphose, et il est aussi impulsif et irresponsable que malin et rusé. Les Ases ont souvent recours à lui pour régler des problèmes, alors que bien souvent c'est Loki lui-même qui en est la cause. De nature fondamentalement négative et traître, sa jalousie l'amène à causer la mort du dieu Baldr. Furieux, les Ases le punissent en l'attachant avec les entrailles d'un de ses fils sous un serpent dont le venin goutte sur son visage. Il en sera ainsi jusqu'à la fin prophétique du monde, le Ragnarök, où Loki se libèrera et mènera les géants à l'assaut contre les dieux et les hommes. Loki et son dieu opposé, Heimdall, s'entretueront pendant la bataille.



La nature changeante et ambiguë de Loki est sujette à débats chez les spécialistes quant à son rôle dans le panthéon divin, et il a été comparé à divers personnages d'autres mythologies. Loki est un dieu récurrent et célèbre qui a survécu dans le folklore moderne d'Europe du Nord, et son personnage est référencé et source d'inspiration dans de nombreuses œuvres de la culture moderne.

Bon comme précisé dans le titre ce qui va suivre continent un GIGA Spoil de God of War 2018, vous êtes prévenu.Bon on sait tous que la suite de God of War est en développement au vu de la fin du jeu très ouverte, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé d'avance Part II étant très certainement la suite direct du premier épisode au pays des Nordiques.Bref, Cory Barlog commence déjà à teaser sur son compte twitterl'avenir de God of War et notamment l'avenir de Atreus, Loki de son vrai nom.Oui car c'est ce nom qui nous intéresse pour pouvoir descripter le message subliminal que veut nous faire passer Cory Barlog dans son tweet.On y voit donc un enfant au premier plan, qui plus est son fils, ce dernier regarde une vitrine ou tableau tout droit venu des Avengers, dans ce tableau on y voit un Heaume, cet heaume n'appartient pas à n'importe qui, ce n'est qu'autre que celui de Loki, à partir de là il est évident que Cory Barlog n'ait pas pris par simple hasard cette photo, d'autant plus que cette dernière est accompagné de cette phrase “Un futur possible"...Et ce futur est celui potentiellement de Atreus lors du prochain épisode.Mais allons un petit peu plus loin car en l'état ce “teasing“ n'a rien de bien surprenant, je précise que ce qui va suivre repose juste sur des questions que je me pose auxquelles je vous invite à répondre ou à prolonger.Déjà pour ceux que ça intéresse, voyons à quoi s'attendre notamment savoir qui est précisément Loki, et donc que deviendra peut être Atreus à l'avenir, oui je ne suis pas affirmatif car Cory Barlog reste lui-même dans la supposition en disant que ça serait un "futur possible" et donc pas forcément acté, bien qu'il est de ce qu'on sait bel et bien Loki.(Wiki)Déjà première question que je me suis posé après avoir terminé le jeu, Kratos n'est donc pas le père de Atreus, je me base sur le fait qu'il soit Loki et qu'il serait le fils de deux géants si on se fie à la description de ce personnage mythologique sur Wikipedia, sa mère l'est mais pas Kratos, mais surtout car le premier exemple n'est pas forcément juste dans la mesure où God of War n'a pas vraiment toujours respecté à la lettre les origines mythologiques par le passé, mais je me souviens du passage où Kratos retourne chez lui pour chercher ses lames du chaos secrètement enfouis sous sa maison, et là apparaît Athena et lui dit cette phrase.Regarder à "7.00.Et c'est juste au moment où elle prononce père que Kratos se retourne vers elle, comme-ci il s'avait que Atreus n'était pas son Fils.Ajouté à ça que Kratos, du moins dans mes souvenirs, ne s'adresse à Atreus que de par son prénom dans la version Française ou Garçon pour la VO, le fait que Kratos ait du mal à montrer un geste d'affection envers Atreus, souvenez-vous du passage où il va pour lui poser sa main sur épaule lorsque ils tuent le cerf au début du jeu et que Kratos décide de ne pas le faire au dernier moment, comme ci il voulait éviter de lui porter de l'affection, s'attacher à lui au risque de plus tard lui causer à lui même mais aussi à Atreus du mal...Car il y a aussi un autre signe mis en avant à la fin du jeu dont seul Kratos verra, celui lorsqu'ils découvrent les fresques dont une dissimulée sous un voile rouge révélant Kratos mort Atreus le tenant dans ses bras, alors est-ce que Atreus a tué lui-même Kratos suite à ces révélations tout en prenant en compte les traits de personnalité de Loki étant le dieu de la Discorde, de nature impulsive, négatif, rusé et traître ci encore une fois on se base sur la description du dieu sur Wiki.C'est sans compter les potentiels événements annexes qui le pousseront à faire cet acte, notamment de par la rencontre de son vrai père...Bref voilà c'était ma petite théorie à ce sujet, avez vous d'autres idées, pensez-vous que Kratos est bien le père de Atreus ?