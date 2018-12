Venant de finir God of War, j'en suis devenu à la conclusion qu'il était le plus beau jeu actuellement. Histoire de pouvoir le comparer, j'en suis venu à me demander quels ont été les différents leaders de la technique dans le monde du jeu vidéo? Je parle bien ici de qualité graphique, pas de direction artistique.



Du coup, je suis un peu remonté dans le temps, et j'ai essayé de me rappeler des jeux qui me faisaient le plus baver lors de chaque époque. En voici la liste (je me suis arrêté au début de la 6e génération, soit le début des années 2000) :



Soul Calibur

déc 1999



Shenmue 2

sep 2001



Gran Turismo 3

avril 2001



Metal Gear Solid 2

nov 2001



Resident Evil "Rebirth"

mars 2002



Half Life 2

nov 2004



Gears of War

nov 2006



Crysis

nov 2007



Killzone 2

fev 2009



Uncharted 2

nov 2009



God of War 3

mars 2010



Ryse

nov 2013



Uncharted 4

juin 2016



God of War

avril 2018





Plutot d'accord avec cette liste?