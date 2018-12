Winners bracket

RB|Gachikun (Rashid) vs. RB|Bonchan (Karin)

FD|Fujimura (Ibuki) vs. FOX|Justin Wong (Menat)



Losers bracket

NASR|AngryBird (Zeku) vs. DNG|Itabashi Zangief (Abigail)

RZR|Xian (Ibuki) vs. Momochi (Kolin, Zeku, Ken)

Ça y'est c'est la finale des finale pour SFV, le Top 8 Capcom Cup va se déroulé à 23:30Les Brackets:Lien du live stream > http://twitch.tv/capomfighters Qui sera le vainqueur?