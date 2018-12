Slt les survivants,



aujourd'hui je vous partage une vidéo d'une drôle de session sur Resident Evil 6.



En effet, le port d'arme est interdit (étrangement pas les grenades incendiaires) et uniquement les patates de Jake sont autorisées.



C'est la première fois que je tombe sur une session comme ça et c'était assez fun franchement, donc rendez-vous le toit de la cité et place aux patates de forain dans cette vidéo.



Bon visionnage.