Si il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer au Game Awards, à Geoff Keighley surtout, c'est d'avoir pu réunir les 3 présidents américains sur scène, c'est historique il me semble, ça donne une belle image de ce média, alors oui ça peut paraitre une façade, bien que les images ci-dessous montre que c'est pas vraiment le cas, il y a certes une compétition, une volonté d'être le meilleur mais il y a aussi le respect et le partage commun de cette passion.Phil Spencer félicite Sony Santa Monica, Shawn Layden et Cory Barlog le remercient et le félicite pour Forza Horizon 4...Trouvez l'intru, cette image fut capturée lors du verdict final, God of War Goty