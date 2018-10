Tiens je savais même pas que Soul Calibur 2 était le jeu moins bien noté de la série par Famitsu, alors que pour ma part (et beaucoup d'autres d'ailleurs) c'était de loin le meilleurSCV - 37/40SC4 - 35/40SC3 - 36/40SC2 - 34/40SoulCalibur - 40/40Soul Edge/Blade - 34/40Soul Calibur 6 se voit attribué sa note par Famitsu et c'est un 33/40 (si cela veut encore dire quelque chose pour certains)

posted the 10/10/2018 at 07:11 AM by foxstep