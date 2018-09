Divers

Bonjour à tous ! Comme tous les 2eme vendredi du mois, je vous propose une nouvelle recette. Aujourd'hui les véritables Fajitas aveyronnaises.Peu de gens le savent, mais à la base les Fajitas (en patois occitan ça désigne un "plat") sont une recette typique du Rouergue, et non pas du Mexique.La confusion vient du fait de la ressemblance avec les plat Tex-Mex comme les burritos, chimichangas, quesadillas, enchiladas etc...(Belcastel dans l'Aveyron)L'avantage de ce plat qu'il se suffit pour un repas (viande et légumes), il est facile à faire, il est équilibré (vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides, fibres, etc.), et qu'il est à moins de 200 calories !1 Couteau1 Assiette1 Hachoir électrique1 Petite cuillère1 poêle1 spatule en bois250 g de viande hachée15 g de jambon de pays (coupé en tranche)1 gousse d'ail1/2 poivron rouge1 tomatePainMoutardeHuile d'olivePoivreSelCouper l'oignon et la gousse d'ail et mixer le tout pour faire une purée d'oignon.Couper le jambon en lamelle, puis dans une poêle, faire revenir le jambon sans mettre de matière grasse.Verser la purée d'oignon dans la poêle avec le jambon et laissé cuire à feu doux en remuant pendant 5mn.Mixer la tomate et le demi poivron avec une cuillère d'huile d'olive pour en faire un jus (qu'il n'y ait plus la peau). Rajouter le tout dans la poêle. Et laisser mijoter jusqu'à ce que le tout épaississe un peu.Rajouter la viande hachée. Saler, poivrer à votre convenance. Jusqu’à ce que la viande hachée soit cuite et qu'elle commence à se détacherCouper une demi baguette en deux, et tartiné avec de la moutarde (ou mayonnaise, harissa suivant les goûts)Verser le tout dessus et servir immédiatement.Les Fajitas s’accorderont plutôt avec des vins corsés et tanniques, je vous conseille par exemple un Cahors rouge, et ça reste en plus dans le ton régional du plat.Comme les célèbres couteaux de Laguiole, l'authentique spatule est ustensile typique du terroir aveyronnais.Le manche des véritables couteaux de Laguiole étaient fabriqués en ivoires d'éléphants et sont de nos jours fabriquées la plus part du temps en corne. Mais peu des gens le savent, les authentiques spatules aveyronnais étaient fabriqués à l'époque en bec d'Ornithorynque.De nos jours on trouve rarement des spatules en Ornithorynque, l'animal étant comme l'éléphant, protégé, les spatules de cuisines aveyronnaises sont toutes fabriqués en bois, comme on le fait partout dans le monde.