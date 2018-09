C'est Ted Price qui a révélé lors d'un interview de IGN que Insomniac games désire développer un Sunset Overdrive 2, ils sont beaucoup attaché a la licence et pour eux faire une suite est un challenge car elle se doit être meilleure que l'originale. Enfin la licence leur appartient mais ils n'ont pas d'éditeur pour le moment. Microsoft avait déjà déclarer il y a quelques temps refuser d'éditer une suite pour le moment à voir si ils changeront d'avis avec les bonnes critiques de Spiderman.Le Jeu avait quand même un concept chouette et beaucoup d'humours et de références à la pop cultures si il y a un Sunset Overdrive 2 je verrai bien le trip encore plus poussé dans une ville Cyberpunk avec des voitures volantesEt vous ?