Bon, on pourra me dire ce qu’on veut, mais y’a de l’hypocisie autour deet sa violence, pour avoir regarder différentes séquences de Gameplay de, niveau violence ça y va,et que sais-je encore.Comme ici (), une bonne hache dans la poitrine doublé d'un bon gros coup de poignard à la gorge,et si on arrête l'image, on voit bien que ce dernier traverse complètement le gars, mais ça reste light comme mort je trouve... je pense pas qu'il soit mort, sarcasme.Où encore ici, le fameux égorgement ():On va pas me dire que c’est pas de la violence ça? qui plus est bien plus injustifiée si on rentre dans ce terrain là que TLOU d’ailleurs, car Lara peut très bien éviter de s’aventurer dans tout ça et vivre normalement, c'est une chasseuse de trésors à la base, pas une psychopathe.Ils nous font même un medley et font de la com’ autour de ça, personne n’est dérangé je note.Ellie, vivant dans un monde apocalyptique, et non réaliste donc, avec des "monstres" sans cesse poursuivit malgré elle par des tueurs que ce soit d’un camp comme l’autre, bref tout ça pour dire que la seule violence qu’il y a sur ce jeu est sa violence visuelle qui rend tout ça ultra réaliste ni plus ni moins.Je savais déjà tout ça avant même de voir ce SOTTR hein vous méprenez pas, m’enfin je note le deux poids deux mesures, SOTTR avec le moteur de TLOU2, avec le réalisme des mises à mort changerait certainement tout, Bref TLOU n’est pas vraiment plus violent qu’un autre, le souci est bien sa technique.Et j’ai strictement rien contre SOTTR qui m’a séduit également et j'aurais pu très bien choisir un autre jeu, mais bon on va rester dans l'actualité.