Débât à propos de TLOUS2 présenter hier soir sur ce simple sujet : Violence ou ultraviolence dans Tlous 2 à votre avis ? - et si oui pourquoi ? - si non pourquoi ? Essayer d'acceptez que tout le monde n'est pas du même avis que vous et échangez ,merci.

Who likes this ?

posted the 06/12/2018 at 10:34 AM by hijikatamayora13