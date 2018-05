Le producteur Joe Neate nous parle des plans futurs pour Sea of Thieves.Il y aura un Nouveau trailer la semaine prochaine qui parlera du DLCa venir en Mai et également ils expliquent qu'ils ne voient pas le suivis de SoT sur les mois à venir mais les années. 6 DLC sont actuellement prévu sur la feuille de route qui englobe l'année 2018. on apprend également qu'il sera possible de fermer le crew entre amis, qu'on pourra donner des ressources a nos amis, et qu'il sera plus possible de voir le nom des ennemies sous l'eau.Ces DLC gratuits ajouteront du nouveau contenu comme de nouveaux ennemies, de nouvelles activités, de nouveau événements, de nouvelles zones ou encore de nouvelles façons de jouer.maintenant voila ce que j'ai un peu trouvéun système de piègesdifférentes sortes de dés ainsi que des meublesdifférents design de sloopsLe PNJ du Shop des Potionsd'autres lieux dans une ambiance plus fantomatiquesCeci est assez étrange et fait discussion sur le Forum d'un repère de Pirate qui pourrait être en partie personnalisableavec ici le panneau Private pour l'entréevoilà c'est tout pour le moment