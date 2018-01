La nouvelle Maj de Gran Turismo Sport (gratuite comme d'hab évidemment) et qui sera disponible que demain se détaille:UP: Trailer de la MAJDodge Viper GTSFerrari 512 BBFerrari 330 P4Ford GTJaguar XJ13Lamborghini Diablo GTMcLaren F1Toyota 2000GTToyota FT-1Toyota Supra RZAutodromo Nazionale Monza+ Nouvelles Variantes de Autodrome Lago Maggiore – Centre, est, et OuestLe tout accompagné de pleins de nouveaux challenges:F150 Raptor SurvivalJ-Sport MeetingLa Festa CavallinoGr.3 Endurance Series

posted the 01/25/2018 at 04:15 PM by foxstep