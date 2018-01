Salut à tous amis joueurs,



Nous sommes le 10 janvier 2018 et nous nous rapprochons des 1an de la présentation de la switch qui, avec le recul, s’est révélé déterminante.



Une présentation qui s'est déroulé à 5h du mat dans nos contrées, j'étais debout spécialement pour ça.



Et la grosse surprise de cette conférence, c'était le DJ.

Personne n'en a parlé, mais se taper un mix bien géré par un vrai DJ que je ne connaissais pas et qui balancé du son comme ça..... Moi je ne m'y attendais pas.







Pour info, je kiffe ce genre de musique, je danse pas mal ( house dance entre autre) et croyez moi, quand ce mix était venu à mes oreilles, j'avais lâché mon café et je balançais la tête.



Une excellente entrée en matière pour cette présentation.



J'espère revoir ce mec bientôt, si nintendo nous daigne nous refaire une présentation sous forme de conférence et nous une vidéo montées.



Je n'ai pas vu beaucoup de productions de ce Ken Ishii.



J'écoute au moins ce mix une fois par mois en salle de training depuis.