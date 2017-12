Annoncé lors de l'E3 2017 et sorti à la fin de l'été, Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle fait partie de mes plus grande surprises, cette année sur la Nintendo Switch. Et pour mon plus grand plaisir, Ubisoft ajoute du contenu gratuit pour tous. Effectivement, à partir de demain, un mode Versus viendra enrichir se jeu de stratégie. L'absence d'un mode Versus était ce qui faisait le plus défaut à se jeu pour moi. Les règles ont été modifiées pour s'adapter à ce type d'affrontement. Les joueurs constitueront des équipes de trois personnages et chaque tour de jeu sera limité à trois actions. Il faudra donc planifier ses mouvements autrement. Pas de mode en ligne à noter.