Et pourtant, je mentirais si je disais que je n'ai pas aimé

j'ai aimé, malgré plusieurs défauts évidents. Attention, ça va être un peu long.: deux heures au compteur, mais c'est trop court. Qui plus est, ça sent le rafistolage à plusieurs endroits, certaines séquences s’enchaînent ultra vite, pour d'autres tu sens qu'elles ont été rajoutées pour mettre en valeur certains personnages (WW notamment) alors qu'elles ne servent absolument à rien d'un point de vue narratif. On remarquera également que plusieurs séquences présentes dans les trailers ne sont tout simplement pas présentes dans le film. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, mais tout ça laisse quand même à penser qu'il y a eu pas mal de remaniements en coulisses.: Beaucoup, moi compris, craignaient notamment au vu du bashage BvS et des bandes annonce un allègement de la tonalité de l'univers, ce qu'on pourrait appeler une marvelisation des films DC Comics. Indéniablement, c'est le cas.Alors je ne saurais dire si c'est la présence de Whedon, dont on sait qu'il a été rappelé à la rescousse pour terminer le film, ou le fait du nouveau maître d'oeuvre de l'édifice DC Geoff Johns, qui a dit vouloir lui donner une tonalité plus optimiste, ou encore une combinaison des deux.Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire son deuil de ce qu'on aurait voulu voir, en tout cas pour certains, dans Justice League. Oui, le film est indéniablement léger, ou, le film se calque plus ou moins sur le MCU. Les notes d'humour sont présentes ici et là, les petites ruptures de ton sont également au programme, les blagues, notamment à travers le personnage de Flash, fusent aussi vite qu'il ne se déplace. La gravité de la situation n'est finalement pas plus soulignée que ça, alors que les enjeux impliquent pourtant la survie de la planète.Exit le ton pessimiste, les interrogations existentielles de BvS, là le but est que tout aille très vite, en mode purement fonctionnel, sans fioritures, comme si un type était présent en arrière plan pour cocher au fur et à mesure les différentes cases exigées pour ce type de production.Bref, on est clairement ici devant un film de producteurs, calibré autant que faire se peut pour satisfaire le spectateur sans trop le frustrer. Un film lissé donc, mais on ne va pas jouer les surpris.Pourquoi? Déjà le. Yep, j'ai toujours aimé la justice league, j'ai toujours adoré voir Batman, Superman, Wonder Woman et tous leurs potos lutter cote à cote contre des ennemis pétés. J'adorais le dessin animé justice league. Voir enfin tous ces personnages prendre vie en live, rien que ça fait son petit effet.Alors il n'y a malheureusement pas toute la prestance, toute l'aura, toute l'iconisation que je pouvais attendre d'une telle réunion, encore une fois certaines choses vont vite et donnent l'impression d'être torchées, et s'il y a par moments les germes de relations intéressantes pouvant être développées entre certains personnages (Flash et Cyborg), on sent encore une fois que le temps (décidément celui-là il nous emmerde) a manqué pour aller plus avant. Ca manque cruellement de respiration, de temps de pause, pour faire vivre les personnages, les connaitre un peu plus, et développer davantage les relations les uns avec les autres: à ma grande surprise, et bien c'est relativement réussi notamment pour les petits nouveaux, sachant que c'est à mon sens Cyborg qui s'en sort le mieux alors que c'est avec Flash celui qui m'inquiétait le plus.Son visuel lors des bandes annonce, qui laissait présager de quelque chose d'assez perfectible avec des effets spéciaux particulièrement voyants se révèle être au final plutôt convaincant, ainsi que sa personnalité. Tiraillé entre son coté humain et robotique, qui évolue constamment, ce personnage se révèle finalement être le plus sombre des nouveaux arrivants.Flash quant à lui serait plutôt son pendant positif, et clairement l'élément comique du groupe. La représentation de son pouvoir, qui était l'une des mes grosses craintes, est finalement globalement réussi, même si certaines séquences jurent un peu avec le reste, et sont, du fait de sa gestuelle, à la limite du ridicule.Quant à Aquaman, c'est finalement celui que j'ai trouvé le moins convaincant. En effet, même si Jason Momoa lui confère un charisme indéniable, ses pouvoirs aquatiques sont rarement exploités (bon ça se justifie aussi par les environnements dans lesquels les héros évoluent) et le personnage m'a plus fait l'effet d'une sorte de caricature bourrine portée sur la tise qu'autre chose, en outre peu servie par des dialogues souvent pas terribles.: Sur ce terrain, le film emballe correctement le boulot, en arrivant même à certains moments à se montrer assez virtuose et inventif dans sa mise en scène. Les différents héros sont mis à l'honneur, leurs facultés relativement bien exploitées, avec quelques interactions.Malheureusement, il y a aussi un énorme problème dans JL, c'est pas la première fois, et ça me gonfle, mais alors prodigieusement : le dégueulis de CGI, une plaie,un véritable cancer qui gangrène le DCEU depuis BvS.Il n'y a vraiment pas d'autres mots. A l'image de la baston finale de BvS, à l'image de la baston finale absolument ignoble de WW, ce nouveau cru DC fait encore le choix, lors de certaines séquences, de les saturer d'effets en tout genre donnant une sensation deou l'on n'a jamais l'impression que ce que l'on voit à l'écran existe et est réellement plausible, d'autant que certains effets sont loins d'être réussis.Une aberration de plus, alors que Snyder avait réussi à créer dans Man Of Steel des séquences d'action à la fois lisibles, "sobres" et spectaculaires, et qui figurent sans doute encore aujourd'hui dans les meilleures séquences de baston jamais tournées dans un film de super slip.Pour terminer, je voudrais revenir sur le caractère que d'aucuns ont qualifiédu film. Le site Ecran Large, qui avait plutôt plébiscité à l'époque BvS pour ses partis pris, n'a pas été emballé par ce Justice League, en la qualifiant de monstre de Frankenstein.C'est effectivement vrai. A plein d'égards. Comme mentionné au début, d'abord à cause de toutes ces séquences remaniées ou manquantes dans le film, mais présentes dans les bandes annonce. Ensuite, à cause de la volonté de recadrer un peu au forceps certains personnages dans leur modèle "classique", ce coté lumineux, positif, revendiqué par Geoff Johns. La conséquence, c'est que ce souhait se traduit dans le film par des images, des comportements tantôt contradictoires avec les précédents métrages, tantôt clairement forcés, comme si un fanboy essayait de nous insérer dans la tête de façon extrêmement peu subtile la vision qu'ils voulaient qu'on ait de la nouvelle réalité.Ce caractère hybride s'illustre également à travers la musique. Composée par Danny Elfman, dont ce n'est pas la première incursion en la matière puisqu'il avait déjà officié sur la trilogie Spiderman ainsi que les Batman de Tim Burton, celle-ci a la particularité de reprendre à des moments bien précis des secondes des thèmes du même Batman, ainsi que du Superman réalisé par Richard Donner. Si je ne peux nier que réentendre les notes de Batman période 90 m'a fait plaisir, j'ai eu du mal à comprendre ce choix, dans la mesure où ces thèmes sont profondément liés à une époque, et à des séries de film ayant une identité propre et forte.Peut-être encore ici la volonté de revendiquer le retour à un certain esprit absent des derniers film DC.Bref, justice League n'es clairement pas un grand film, juste un film petit bras. En fait, il est surtout le digne représentant de studios qui renient aujourd'hui l'angle d'attaque choisi par Snyder, mais surtout qui n'ont jamais pris le temps de faire les choses correctement, en tentant de rattraper ce que le concurrent a mis des années à construire patiemment, et en essayant ensuite de rafistoler tant bien que mal au fur et à mesure l'édifice. Le problème, c'est que quand les fondations sont déjà branlantes, tous les super pouvoirs du monde peuvent difficilement ériger par dessus un monument qui tienne la route.J'ai passé un bon moment devant Justice League en tant que fanboy, et pris comme simple divertissement, c'est un film qui fait assurément le travail et est tout à fait recommandable, avec quelques éclats de lumière ici et là, et des gros clins d'oeil qui feront plaisir aux connaisseurs (restez pour le générique). Pour autant, je l'aurais sans doute déjà oublié dans quelques jours.Et pour la première réunion de la Justice League, il va sans dire que j'en attendais un peu plus.Un lien utile pour en apprendre un peu sur les coulisses de la production du film :Voilà, en tant que noob total je poste mon premier article, il se peut que j'ai fait des coquilles ici et là, alors toute remarque est bonne à prendre. C'tout.