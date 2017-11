...Les voix jap seront disponible!!!Car,comme on peut le voir dans ce trailer:Ils ont enfin mis des voix et même des sous-titre français pour les cinématiques!Et les voix japs existe déjà,mais dans la version jap du trailer:Personnellement,je préfère la voix jap (comme tous les trucs qui ont la voix jap en option)J'ai hâte de jouer à la bêta et j'ai encore plus hâte d'avoir ce GOTY