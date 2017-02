Actu

CI Games vient d'envoyer un camouflet aux joueurs Xbox One. En effet, la campagne de réservation de Sniper: Ghost Warriot 3 laisse apparaitre que toute précommande du jeu sur PC et Playstation 4 donnera accès au season pass (qui coutera 30$ pour les autres). Étrangement cette offre n'est pas proposée aux joueurs Xbox One, de plus, les season pass des versions PC et PS4 auront droit à du contenu dont ne bénéficieront pas du tout les joueurs One, comme des maps multi joueur, des armes et une mission solo.Le pire dans tout ça c'est que ce n'est pas la première fois que Sniper: Ghost Warriot 3 est au coeur d'une polémique qui s'avère aux dépends des joueurs Xbox. Il y a quelques temps, le studio annonçait que seule les versions PC et PS4 supporteraient le HDR. Devant la grogne des joueurs sur twitter, les développeurs s'amusaient à jeter de l'huile sur le feu par des réactions puériles comme appeler la console "xbone", avant de finalement revenir là dessus et rendre la version One de leur jeu compatible HDR à son tour.Je ne sais pas ce qu'il se passe entre ce studio et Microsoft mais c'est dommage que ce soit les joueurs qui fassent les frais de ce comportement.